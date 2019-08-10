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محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يلتقى وفد مطرانية قنا للتهنئة بعيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، الذي يضم الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، والقمص بيشوي ناروز، والقمص أمونيوس فارس، وكيلى المطرانية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالزيارة وخالص شكره وتقديره للوفد الكنسى، متمنيًا أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت ظل قيادتها الرشيدة.

من جانبه، هنأ الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها -خلال الزيارة - رئيس الجامعة على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسًا لها مرة أخرى، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على دعم المجتمع للجامعة لتحقيق رسالتها، خاصة أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم يد العون لمجتمعها المحيط لتحقيق طفرة تنموية بالصعيد.

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