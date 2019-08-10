ضربة جديدة للرجاء قبل مواجهة بريكاما

تلقى الرجاء ضربة جديدة بإصابة مهاجمه خلال المران الذي أجراه الفريق، استعدادا لمواجهة بريكاما الجامبي، التي ستجرى مساء اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



ويغيب محمود بنحليب عن المباراة، بعد تعرضه لإصابة وإثبات الكشف الطبي الذي خضع له عدم قدرته على المشاركة، ما يعد ضربة قوية للمدرب باتريس كارتيرون، الذي كان يعول على اللاعب في الهجوم.

