الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم السبت إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14،5 ملم، مع شريطي ذخيرة؛ و59 قذيفة هاون عيار 82 ملم؛ و252 طلقة عيار 23 ملم؛ و262 طلقة عيار 14.5ملم، وماسورة لرشاش ثقيل عيار 14.5 ملم".



وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان (شمال غرب) شخصا بحوزته ثلاثين كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقف عناصر حرس السواحل بسكيكدة والطارف (شمال شرق) شخصا بحوزته معدات غطس وآلات لصيد المرجان.



وأشار البيان إلى أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل بعنابة (شمال شرق) محاولات هجرة غير شرعية لـ47 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع.