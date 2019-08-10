رفع درجة الاستعداد فى قطاع مياه الشرب بسيناء خلال أيام العيد

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في سيناء درجة الاستعداد القصوى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، سعيد بدة، اليوم السبت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمقر الرئيسي للشركة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى القطاعات المختلفة لتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين خلال أيام العيد، مؤكدًا التنسيق التام مع غرف العمليات في المحافظة وغرفة العمليات في الشركة؛ لضمان التواصل وحل أى مشكلات فور حدوثها.



وشدد على قيام غرفة العمليات بمراجعة جميع المناطق والمحطات "مياه – صرف صحي" كل ساعة على مدار 24 ساعة يوميا، واستمرار العمل في الخط الساخن الخاص بالشركة لتلقي بلاغات المواطنين، فضلا عن تخصيص فريق عمل متكامل ومتخصص "فريق طوارئ" للتحرك الفوري لموقع العمل؛ وذلك لسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.



وأشار إلى رصد وتحديد المناطق الساخنة التي تتم تغذيتها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة إلى جانب تخصيص سيارات فنطاس لتوصيل المياه إلى المواطنين بالمناطق المحرومة والتي لا تغطيها الشبكة، مناشدًا المواطنين ترشيد استخدام مياه الشرب خلال أيام العيد وعدم الإسراف في استخدامها ضمانا لوصول الخدمة لباقي المواطنين بالضغوط المناسبة، وتخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي.



ومن جانبه، أكد رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء المهندس مصطفى عبد الفتاح، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، فضلًا عن انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات دون انقطاع خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة العريش لمتابعة تنفيذ برامج ضخ المياه اليومية وتلقي بلاغات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



وأشار عبدالفتاح إلى قيام إدارة المتابعة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء بالمرور على مدار الساعة على جميع المناطق للتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.