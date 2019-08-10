ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى
السبت 10/أغسطس/2019 - 04:00 م
هنأ نادي ريال مدريد الإسباني، عشاقه من المسلمين، بحلول عيد الأضحى، بنشره تغريدة عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع "تويتر".
وجاء في التغريدة: "نادي ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير! عيد أضحى مبارك".
وتحتفل أغلب الدول الإسلامية والعربية، غدًا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.
وجاء في التغريدة: "نادي ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير! عيد أضحى مبارك".
وتحتفل أغلب الدول الإسلامية والعربية، غدًا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.