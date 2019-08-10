ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالهند إلى 95 وإجلاء مئات الآلاف

أظهرت إحصاءات رسمية اليوم السبت، أن عدد ضحايا الفيضانات في ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا ارتفع إلى 95 قتيلا، في حين أجبرت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية مئات الآلاف من السكان على ترك منازلهم.



وقالت وحدة مواجهة الكوارث التابعة للحكومة المركزية إن نحو 42 شخصا لاقوا حتفهم وتم إجلاء أكثر من 100 ألف آخرين في ولاية كيرالا بجنوب الهند بعد وقوع 80 انهيارا أرضيا بالولاية خلال يومين.



وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم مدينة بنجالورو المركز التقني الرئيسي بالبلاد، لاقى 24 شخصا حتفهم فيما وصفه رئيس وزراء الولاية بي.إس يديورابا بأنه أسوأ فيضانات منذ 45 عاما.



وأضاف أن مياه الأمطار غمرت مناطق واسعة بنحو 1024 قرية وأن عددا من السدود تقترب من بلوغ أقصى طاقة استيعابية لها وإن أكثر من 200 ألف شخص تم إجلاؤهم.



وتوفي 29 شخصا خلال الأسبوع الماضي في ولاية مهاراشترا التي تقع بها مومباي العاصمة المالية للهند.