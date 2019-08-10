قائد الوداد: تتويج الترجي بدوري الأبطال إهانة للقارة الإفريقية

أكد إبراهيم النقاش قائد الوداد البيضاوي المغربي، أنه حزين تجاه قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف، باعتبار الوداد منسحبًا من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتم إعلان الترجي بطلًا للنسخة الأخيرة بصفة رسمية.



وقال النقاش في تصريحات تليفزيونية: "نشعر بالرضا تجاه ما قدمناه في نهائي البطولة القارية".



وأضاف: "طريقة إعلان تتويج الترجي تمثل إهانة كبيرة للقارة الإفريقية ولا تمت لواقع التنافس الشريف بصلة".



وتابع: "نشعر داخل الوداد بأن الفريق البيضاوي هو البطل الحقيقي للقارة السمراء بعيدًا عن الأفعال المشينة التي ارتكبها الترجي".



وأوضح: "الفريق التونسي بطل غير شرعي لإفريقيا ولا يستحق حصد اللقب، وهم يعلمون ذلك جيدًا".



ونوه: "حُرمنا من احتساب 3 أهداف صحيحة لصالحنا على مدار مباراتي الذهاب والإياب، كيف يمكن القول بعد ذلك بأن الترجي هو البطل؟".



واختتم: "كنا نتمنى أن تحسم الأمور داخل المستطيل الأخضر، الكرة الإفريقية هي الخاسر الأكبر بكل تأكيد".