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عالم

وزير مالية ألمانيا يطرح مشروع قانون يلغي ضريبة التضامن

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
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طرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس، مشروع قانون لإلغاء واسع النطاق لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف إعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

وعلمت الصحف الألمانية، من دوائر داخل الائتلاف الحاكم أنه تم تقديم مشروع القانون للوزارات الأخرى للتصويت عليه.

وورد في المشروع القول "في الخطوة الأولى" سيتم شطب الضريبة بالكامل على حوالي 90% من دافعي الضريبة المفروضة على الأجور والدخول.

يذكر أن صيغة "في الخطوة الأولى" اتفق عليها في معاهدة الائتلاف الكبير لعام 2021 وإتاحة الفرصة لاتخاذ خطوات أخرى لاحقا لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يرى ضرورة لاتخاذ المزيد من الخطوات وذلك على عكس تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي.

وتمثل ضريبة التضامن 5ر5% من ضريبة الدخل، وكانت حصيلة إيراداتها في 2018 بلغت 9ر18 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقال رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، إنه أمر جيد أن ينفذ وزير المالية أولاف شولتس معاهدة الائتلاف الآن وأن يتخذ الخطوة الأولى نحو إلغاء ضريبة التضامن، فنحن بإلغاء الضريبة بالنسبة لـ90% من دافعي الضرائب، نكون قد خففنا الأعباء عن كاهل ملايين الناس في ألمانيا، فكلهم سيحصلون على المزيد من صافي الأجر".

ويصر برينكهاوس على اتخاذ المزيد من الخطوات، حيث قال:" نحن في التحالف المسيحي لا نزال متمسكين بهدف إلغاء ضريبة التضامن للجميع، وكان قد تم الوعد بذلك عند تطبيق الضريبة وهي بالنسبة لنا مسألة موثوقية".

وطالب برينكهاوس بسرعة التشاور حول مشروع القانون وإقراره من البرلمان.

ونص مشروع القانون على أنه سيتم إعفاء آخرين من دافعي الضرائب من هذه الضريبة غير الـ90% إن لم يتم شطبها بالكامل.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون أشارت إلى أن الضريبة ستسقط جزئيا على الأقل بالنسبة لـ5ر6% آخرين من دافعي الضرائب "وستكون النتيجة تحسن وضع 5ر96% من دافعي ضريبة التضامن الحاليين".

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