جيسوس أول لاعب يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا له بالدوري الممتاز

أصبح جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي أول لاعب يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب في الموسم أمام مضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت.



وأعتقد جيسوس أنه سجل ثاني أهدافه في المباراة ليجعل النتيجة 3-صفر لسيتي في الدقيقة 53 بعدما أنهى تمريرة رحيم سترلينج العرضية في الشباك بعد تحرك رائع.



لكن حكم الفيديو المساعد قضى بأن سترلينج كان في موقف تسلل.



وتطبق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم.