"الفار" تنقذ أجويرو من بداية محبطة

تدخلت تقنية الفيديو "الفار" لتنقذ الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، من بداية محبطة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان السيتي قد حصل على ركلة جزاء أمام وست هام يونايتد في المباراة الجارية، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.



وأهدر أجويرو ركلة الجزاء، ولكن بالعودة لتقنية الفيديو أعيد تنفيذ اللعبة مرة أخرى، بعد التأكد من دخول أحد لاعبي وست هام منطقة الجزاء قبل التسديد، ليتمكن الأرجنتيني من تسجيلها في المرة الثانية.



يذكر أن تقنية الفيديو ألغت هدفًا لجابرييل جيسوس في مباراة اليوم بداعي التسلل.