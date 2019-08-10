الكرواتي بيريسيتش يقترب من بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش بات قريبا من اتمام انتقاله لصفوف بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، قادمًا من نادي إنتر ميلان.



وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم السبت أن بيريسيتش 30 عاما، الذي لعب من قبل في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، لم يتواجد في قائمة فريق إنتر ميلان التي ستواجه بلنسية في مباراة ودية.



ويمكن أن ينتقل بيريسيتش في البداية معارًا لبايرن ميونيخ، الذي سيضع خيار شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإدارة مقابل 25 مليون يورو (28.1 مليون دولار).



ويلعب بيريسيتش مع إنتر ميلان منذ 2015، ولكن بات لديه مستقبل قصير مع الفريق بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب إنتر ميلان.



ويتعين على بايرن ميونيخ أن يتأقلم مع سوق الانتقالات بعدما تعرض ليروي ساني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.



وبجانب بيريسيتش هناك كل من تيمو فيرنير وفيليب كحوتينيو وستيفن بيرجوين مرشحين لتدعيم الفريق الذي يدربه نيكو كوفاتش قبل انتهاء فترة الانتقالات في 2 سبتمبر.



ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على إنرجي كوتبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا بعد غد الاثنين ويفتتح الموسم الجديد بمواجهة هيرتا برلين بعدها بأربعة أيام.

