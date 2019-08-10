إصابة أليسون تبعده عن حراسة مرمى ليفربول 6 أسابيع

كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن مدة غيابه عن الملاعب عقب الإصابة التي تعرض لها أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.



وأصيب حارس المرمى البرازيلي في الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول خلال المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد، وذلك في حساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم السبت بأن أليسون سيغيب عن نادي ليفربول لمدة ستة أسابيع على الأقل، بعد أن تبين إنه يعاني من تمزق عضلي صغير في ربلة الساق اليمنى.



واعترف يورجن كلوب بأن سيواجه مأزقًا في مركز حراسة المرمى إذا استبعد أليسون لفترة طويلة، حيث تشير التقارير الأولية إنه سيغيب عن الملاعب حتى شهر ديسمبر القادم.