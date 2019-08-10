سيرينا تتخطى أوساكا وتصعد لنصف نهائي تورنتو

تأهلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة تورنتو المفتوحة للتنس، اليوم السبت.



وتمكنت سيرينا من بلوغ المربع الذهبي بالبطولة المقامة في كندا بعدما تغلبت على منافستها اليابانية نعومي اوساكا المصنفة الثانية عالميا بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4.



وستلعب سيرينا في الدور المقبل مع التشيكية ماري يوزكوفا التي تغلبت بدورها على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الرابعة عالميا بواقع 6-4 في المجموعة الأولى قبل أن تنسحب من اللقاء.



