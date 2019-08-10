باريس سان جيرمان يضع مطالبه لبيع نيمار لبرشلونة

تستمر المفاوضات بين نادي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل نقل اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لكامب نو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لشبكة جول الإسبانية.



ويفضل نيمار 26 عاما، فكرة العودة لصفوف ناديه السابق ومزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز مرة آخرى.



وطبقا للشبكة الإسبانية فإن النادي الباريسي طالب بالحصول على خدمات البرتغالي الشاب الظهير الأيمن نيلسون سيميدو بجانب ضم لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو والحصول على 50 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل نيمار عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.



برشلونة مازال لم يرد على العرض الباريسي وإن كان المدرب آرنيستو فالفيردي يرفض فكرة رحيل اللاعب سيميدو عن صفوف الفريق في الصيف الحالي رغم تصعيد السنغالي موسى واغي للعب مع الفريق الأول في مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.



ويخشى برشلونة من تحركات ريال مدريد والتي قد تؤدي لتحويل وجهة البرازيلي نيمار لملعب سانتياجو بيرنابيو.