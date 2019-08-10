تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع البحرى

ذكر المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع.



وأضاف المركز- في بيان اليوم السبت: أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين (آيلة وسينا) وعلى متنهما 16 شاحنة و90 سيارة، فيما استقبل أمس ثلاث سفن وهي (آيلة، سينا، بريدج)، وعلى متنها 16 شاحنة و53 سيارة وغادرته السفينتان (آيلة وسينا) وعلى متنهما 14 شاحنة و10 سيارات.