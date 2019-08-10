كوتينيو وراكتيتش يضعان برشلونة في مأزق

وضع نادي برشلونة الإسباني نفسه في مأزق شديد بسبب فشل النادي في بيع الثنائي فيليب كوتينيو وايفان راكتيتش للاندية الانجليزية.



وفقا لصحيفة سبورت فإن المدرب آرنيستو فالفيردي لا يرغب في تواجد ثنائي الوسط في صفوف الفريق في الموسم الجديد بينما الأزمة تتمثل في إغلاق السوق الانجليزية القادرة على تلبية المطالب المالية الكبيرة للنادي للموافقة على بيع الثنائي.



برشلونة يرى أن الحل الوحيد لضم نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية تتمثل في التخلص من كوتينيو وراكتيتش بسعر مالي جيد يساعد على جمع المال لضم اللاعب البرازيلي لكن غلق السوق الانجليزية جعل بارتوميو في ورطة كبيرة.



يذكر أن برشلونة نجح في جمع 140 مليون يورو من بيع اللاعبين في الصيف الحالي وهو ما يعادل سعر التعاقد مع الثنائي انتوان غريزمان وجونيور فيربو فقط في الصيف مما يعني حاجة النادي لمزيد من عمليات البيع في الصيف الحالي رغم رحيل مالكوم بسعر مناسب يقدر بقرابة 40 مليون يورو للدوري الروسي.