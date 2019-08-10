"التضامن": صرف 59 مليون جنيه شهريًا لسداد النفقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تأمين الأسرة يستهدف حمايتها في المقام الأول، بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 59 مليون جنيه شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 362 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 223 ألف حكم قضائي، موضحة أن إجمالي النفقة المصروفة منذ تأسيس الصندوق حتى ٣٠ يونيو بلغت 3 مليار و290 مليون.



وبلغ إجمالي الحسابات الاستثمارية مبلغ 407 مليون جنيه مقابل مبلغ 370مليون جنيه، بالفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 37 مليون جنيه بنسبه تطور 10%.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، باعتبار أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، أُوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

