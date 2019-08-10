سترلينج يحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في شباك وست هام

نجح رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة أمام وست هام فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تدخل من تقنية "الفار" التي حسمت بصحة الهدف.



وكان سترلينج قد أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريقة تمرية رائعة من البلجيكي دي بروين إلى سترلينج الذي أسكنها في الشباك.



وأحرز السيتي الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر.



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.