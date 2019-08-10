تقارير: برشلونة ليس في حاجة إلى نيمار

ذكرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة أن النادي لم يعد يركز بشكل كبير على ضم اللاعب البرازيلي الدولي نيمار.



ووفقا للصحيفة فإن إدارة جوزيب ماريا بارتوميو لا ترى في نيمار ركيزة أساسية بالنسبة لمشروع النادي.



بارتوميو أخبر المدرب ارنيستو فالفيردي بأنه حقق له أكبر مطالبه التي تتمثل في تعزيز الوسط بضم فيرينكي دي يونج والهجوم بوصول الفرنسي أنطوان جريزمان بجانب ضم حارس بقيمة نيتو لتعويض رحيل ياسبر سيليسين ووصول جونيور فيربو لمركز الظهير الأيسر لمنافسة جوردي ألبا.



المؤكد في الوقت الحالي أن برشلونة لن يدفع مبلغ مالي ضخم من أجل نيمار وأن النادي يمكنه فقط ضم البرازيلي في حال وافق باريس سان جيرمان الفرنسي على فكرة المقايضة والحصول على خدمات أكثر من لاعب من صفوف النادي الكتالوني.



من جانب، لا يمانع ريال مدريد من جانبه دفع مبلغ مالي كبير من أجل ضم نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بجانب دفع راتب كبير للاعب، وذلك عقب فشله في ضم بول بوجبا.