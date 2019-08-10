أنشيلوتي: مدرب برشلونة سيواجه صعوبات كبيرة في حال عودة نيمار

حذر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب آرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، من الوقوع في ورطة كبيرة في حال وصول نيمار لملعب كامب نو هذا الصيف.



ويعتقد أنشيلوتي أن فالفيردي سوف يعاني من أجل تحديد التشكيلة الأساسية له في الموسم المقبل في حال ضم نيمار.



فالفيردي يمتلك بالفعل كلا من ميسي وسواريز وجريزمان كثلاثي أساسي حاليا في خط المقدمة، مع تواجد خيارات بديلة مميزة، أمثال الثنائي عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو، وكذلك هناك كارلوس بيريز المتألق في فترة التحضير للموسم الجديد.



وقال أنشيلوتي عن إمكانية وصول نيمار للنادي الكتالوني في مؤتمر صحفي: "إذا وقّع البارسا مع نيمار، سيكون لديه أفضل هجوم في العالم دون منازع، ولكن فالفيردي سوف يواجه أوقاتا صعبة، لأن عليه معرفة كيف سيعمل هؤلاء اللاعبون معا في الهجوم".



وتشير التقارير إلى أن برشلونة سوف يعمل من أجل رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن النادي، وذلك في حال وصول مواطنه نيمار لكامب نو هذا الصيف.