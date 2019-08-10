الأهلى يحسم موقفه من رحيل على معلول

أكدت إدارة النادي الأهلى المصري برئاسة محمود الخطيب، أنها حسمت مصير التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الموسم الجديد.



وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يرفض تمامًا فكرة رحيل علي معلول كونه أحد العناصر الأساسية بالفريق، بالإضافة إلى تمسك المدرب مارتن لاسارتي، بخدمات اللاعب ورفضه فكرة رحيله.



وجدد معلول تعاقده مؤخرًا مع المارد الأحمر، مع قيام إدارة النادي الأهلي برفع الراتب السنوي للاعب إلى مليون دولار.



وقاد معلول الأهلي، للتتويج بدرع الدوري للمرة الـ41 في تاريخه.



أرقام معلول خلال هذا الموسم المنقضي مع الأهلي، تعكس تأثيره مع المارد الأحمر، خاصة على المستوى الهجومي.



معلول الأكثر تسجيلًا للأهداف في الأهلي، إذ أحرز 7 أهداف، والأكثر صناعة إذ صنع 7.



وعادت إدارة النادي الأهلي السعودي من جديد لفتح خط المفاوضات مع نظيرتها في الأهلي المصري، من أجل الحصول علي خدمات التونسى علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.