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عالم

شبكة أمريكية تكشف تفاصيل إنتاج أول خبز باستخدام خميرة فرعونية

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "سي بي سي" الأمريكية، أن أحد علماء الأحياء الأمريكان بذل جهودا كبيرة لاستخلاص بعض الخميرة مع وعاء فخاري مصري قديم، من أجل التعرف على مكوناتها والتي كانت تستخدم لصنع الخبز.

وتابعت الشبكة أن العالم شيموس بلاكي حصل على فرصة عظيمة هذا الأسبوع بعد أن نجح في استخراج الخميرة من الوعاء وصنع خبز بها، وساعده في ذلك صانع ألعاب فيديو.

وأضافت أن صانع ألعاب الفيديو الذي يدعى كليف باسيندا والمعروف عن دوره في تطوير وحدة ألعاب Microsoft، Xbox - بتجفيف الخبز المخمر باستخدام خميرة عمرها 4500 عام مستخرجة من الفخار المصري القديم.

وقال بلاكي "لقد كان هذا جنونًا لأنني جمعت هذه الأشياء، كما تعلمون، مع محاقن وأقنعة وتقنيات معقمة في قبو المتاحف من الأواني القديمة".

وتابع "رائحة الخبز ونسيجه بعد خبزه كان مفاجأة، فهذه الأشياء قديمة للغاية، ولكن الخبز مثل الفراعنة ليس بالأمر الهين".

وأوضحت الشبكة أن الأمر بدأ برمته في الربيع الماضي، عندما كان بلاكي يخبز رغيفًا من العجين المخمر مع الخميرة التي كان يتغذى عليها من الشعير الطازج والعنب الطازج، والحبوب التي استخدمها المصريون القدماء عند الخبز، إلا أن المنتج النهائي، رغم أنه لذيذ، لم يكن أصيلًا بدرجة كافية للخبز الذي كان يحاول إعادة إنشائه".

وأشارت إلى أنه من أجل القيام بذلك بشكل صحيح، سوف يحتاج إلى خميرة قديمة بدون تغيير.

وقال "الخميرة التي استخدمت في العالم القديم كانت موجودة قبل القمح الحديث، وقبل الخميرة الحديثة، قبل أي شيء نعتبره حقيقة الخبز، هذه هي الأشياء القديمة حقا، وللحصول على خميرة قديمة كان يجب البحث عن الأوعية الفرعونية القديمة الموجودة في المتاحف".

وأضاف "الخميرة شىء يعيش طوال الدهر دون أن يصيبه أي ضرر، فيمكنها البقاء في الفضاء وفي فراغ يمكنك تجميدها يمكنك القيام بكل أنواع الإساءة إليها وستظل كما هي لآلاف السنين".

وأشارت الشبكة إلى أنه باستخدام تقنيات المختبرات المعقمة للحفاظ على العينة نقية، قام بلاكلي بإطعام الخميرة بالحبوب القديمة لعمل بداية للعجين المخمر، وكان أول شيء لاحظه عندما أخرج الرغيف الطازج من فرنه كان الرائحة مذهلة.

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