برلمانى يطالب بتشريع لمنع العمل فوق سن الـ60

طالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة وضع تشريع لمنع العمل بعد سن الـ60 للقطاع العام والأعمال والبنوك.



وأوضح عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تجب إتاحة الأعمال الحرة لكبار السن والموظفين القدامى، ولكن ليس في الشركات التابعة للقطاع العام والأعمال.



وأكد أن هناك أكثر من 25 ألف عامل يعملون فوق سن الـ60، ورواتبهم تزيد على 50 ألفًا في إحدى البنوك، في حين أن الشباب عاطلون ولا يملكون قوت يومهم، والتوظيف أصبح في شركات قطاع الأعمال قليلا ويكاد يكون مغلقًا لارتفاع نسبة العمالة بها بكبار السن.



وأضاف أن هناك 123 شركة مسيطرة على قوى العمالة بها موظفون ذات أعمار الخمسينيات، مع غلق باب التعيينات للشباب لعدم وجود أماكن للعمل.