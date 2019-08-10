انفجار ثان يقع فى العاصمة الدنماركية خلال أربعة أيام

قالت الشرطة إن انفجارا وقع خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاجن في ثاني انفجار تشهده العاصمة الدنماركية خلال أربعة أيام.



وأضافت الشرطة إنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو الواقعة خارج وسط المدينة مباشرة.



وأصيب شخص بجروح طفيفة يوم الثلاثاء، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

