براتب يصل لـ2850 جنيهًا.."القوى العاملة" تعلن عن 110 فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 110 فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة، وبراتب يصل إلى 2850 جنيهًا.



تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 60 فرد أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة من 21 سنة، وحتى 40 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2250 جنيهًا، إلى 2850 جنيهًا.



كما تتضمن الوظائف، 10 عمال بوفية، و40 عامل نظافة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، أو دون مؤهل، وذلك براتب 2700 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم من 21 سنة، وحتى 50 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة في الشركة، بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وإقامة زي خاص بالشركة.

وذلك للعمل بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، العين السخنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01024552439 أو 022911866، والتواصل مع المدير المسئول ولاء عادل عبدالحميد، أو التوجه لمقر الشركة في 10 شارع أسامة أبن منقذ، مصر الجديدة، بجوار مترو كلية البنات.