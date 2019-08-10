سترلينج يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك وست هام

نجح رحيم سترلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في إحراز الهدف الثاني لفريقه فى شباك وست هام، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب لندن الأوليمبي، فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 50 عن طريقة تمريرة رائعه من البلجيكي دي بروين إلى سترلينج الذي أسكنها في الشباك.



وأحرز السيتي الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر.



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

