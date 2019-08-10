الإحصاء: ارتفاع أسعار الأسمدة ومواد البناء خلال 2019

ارتفاعات مطردة سجلتها متوسطات أسعار الأسمدة ومواد البناء بمختلف أنواعها خلال العام الجاري، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ولفت التقرير، إلي أن أسعار الأسمدة المخصصة للأغراض الزراعية ومنها سماد اليوريا ارتفعت إلي حدود 4357 جنيها خلال شهر مايو 2019 مقابل 2825 جنيها خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما ارتفعت أسعار سماد نترات من 2730 جنيها إلي 2826 جنيها.



كما ارتفع متوسط سعر بيع أسمنت بورتلاندي عادي إلي 48 جنيها خلال شهر مايو 2019 مقابل 47 جنيها خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما ارتفع سعر أسمنت أبيض من 100 جنيه إلي 106 جنيهات خلال فترة المقارنة ذاتها.



بينما سجل سعر الحديد المبروم انخفاضًا إلي 12.1 ألف جنيه خلال شهر مايو 2019 مقابل 12.6 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018.