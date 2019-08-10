"أودوي" يعود لتدريبات تشيلسي بعد تعافيه من الإصابة

أعلن كالوم هودسون أودوي، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، عن عودته للتدريبات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، ما قد يجذب أنظار بايرن ميونيخ الألماني إلى تجديد المفاوضات معه.



وقال أودوي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد عدت".



وغاب أودوي عن صفوف البلوز منذ أبريل الماضي، بسبب معاناته من إصابة في وتر أكيليس، ما أوقف مفاوضات انتقال اللاعب إلى بايرن ميونيخ التي بدأت في يناير الماضي، ثم في الصيف الحالي.



وفي الإطار نفسه، فإن الصحافة الإنجليزية أكدت نجاح فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي في إقناع لاعبه بتوقيع عقد جديد مع الفريق.



ويأمل المدرب الشاب لـ"البلوز" في أن يوقع أودوي عقده الجديد مع الفريق خلال الأيام المقبلة.



وبعد فشل إدارة البايرن في التعاقد مع ليروى ساني، الذي تقرر غيابه عن الملاعب لعدة أشهر، بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة، فإن عودة أودوي قد تعيد اهتمام البايرن باللاعب الشاب.



يذكر أن أودوي هو أحد الأسماء التي يأمل مدرب البلوز في الإبقاء عليها هذا الصيف عوضًا عن حرمان إدارة ناديه من إبرام تعاقدات لفترتي تعاقدات.



ويستعد البلوز للانتقال إلى ملعب أولد ترافورد يوم الأحد لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.



تجدر الإشارة إلى أن الأندية الإنجليزية يبقى بإمكانها بيع اللاعبين لأندية الدوريات الأخرى التي ينتهي الميركاتو فيها بنهاية شهر أغسطس الحالي.