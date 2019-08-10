مبارك الأكثر زيارة.. تاريخ رؤساء مصر مع الحج

من أركان الإسلام الخمس، فمن استطاع تأدية مناسك الحج عليه أن يؤديها، لذا لم يكن الحرص على الحج بالنسبة إلى المواطنين فقط، بل كان للرؤساء نصيب من الحج أيضًا، حيث حرص رؤساء مصر على تأدية مناسك الحج طوال الوقت.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" تاريخ رؤساء مصر مع الحج.



"محمد نجيب"

في 1952 بعد قيام ثورة يوليو، زار الرئيس الراحل محمد نجيب المملكة العربية السعودية، لتأدية فريضة الحج، وسط موكب شعبي ودعه في مطار القاهرة، باعتباره أول رئيس بعد ثورة يوليو يؤدي مناسك الحج، وأثار هذا الأمر إعجاب المصريين لكونهم شعبًا متدينًا.



"جمال عبد الناصر"

لم يحج طوال فترة حكمه سوى مرة واحدة، ففي عام 1954 أدى مجلس قيادة الثورة مناسك الحج، وكان من أبرزهم جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وزكريا محيى الدين.



"محمد أنور السادات"

عقب وفاة عبدالناصر أدى السادات فريضة الحج، والتقى خلال المناسك بعدد من القادة السعوديين، وأشيع حينها أن هذه الزيارة بداية التنسيق لحرب أكتوبر، خاصة أن السادات زار بعدها عدة دول عربية، شاركت معظمها في الحرب، سواء من خلال القتال أو التضامن أو التمويل.

