إكسبرس تريبيون: مصر سيدة العالم فى الإسكواش

أكدت صحيفة إكسبرس تربيون" الماليزية، أن ماليزيا فشلت للمرة الثالثة في الفوز على مصر في الاسكواش، في البطولة الدولية التي أقيمت على ملعب نيكول ديفيد أرينا.



وأضافت أن ماليزيا خسرت مرتين بنفس الطريقة أمام مصر في نهائيات 2007 و2017، ونجحت المصرية هانيا في الفوز بالمباراة النهائية بعد فوزها ببطولة العالم للشباب.



وأشارت إلى أن فريدة محمد سجلت نقطة جديدة لمصر، ليستمر الفراعنة في السيطرة على بطولات الاسكواش العالمية، حيث فازت مصر بالبطولة أعوام 1999 و2003 و2007 و2009 و2011 و2013 و2015 و2017.



وأوضحت أن مصر تقدم أداء رائعًا للغاية في بطولات الاسكوا، ونجحت في السيطرة على البطولات العالمية خلال السنوات الأخيرة.