الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس الشنهورية

ترأس الأنبا شاروبيم اسقف قنا وتوابعها صلوات القداس الالهي بكنيسة مارجرجس بالشنهورية صباح اليوم، وشاركه صلوات القداس الإلهي التي تنظمها الإيبارشية يوميًا خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قادسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.