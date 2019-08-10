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فن

خريطة أفلام قناة TeN خلال عيد الأضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:36 م
جريدة الدستور
منة سالم
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تحتفي قناة TeN خلال خريطة عيد الأضحى المبارك بأفلام السندريلا سعاد حسني، والنجم الراحل فؤاد المهندس، والزعيم عادل إمام، ونجم الشباب أحمد حلمي.

وتعرض القناة أول يوم العيد أفلام ومسرحيات الفنان عادل إمام «غاوي مشاكل، ومدرسة المشاغبين، ورجل فقد عقله، والبعض يذهب إلى المأذون مرتين، ومسرحية الواد سيد الشغال»، تعرض ثاني يوم أفلام السندريلا سعاد حسني «حكاية جواز، إشاعة حب، أميرة حبي أنا، التلميذ والأستاذة».

وتعرض TeN خلال ثالث أيام أفلام الفنان أحمد حلمي، «ظرف طارق، كده رضا، جعلتني مجرما، مطب صناعي»، أما رابع أيام العيد أفلام ومسرحيات الأستاذ فؤاد المهندس، مسرحية «علشان خاطر عيونك، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة»، وفيلم «البيه البواب وجريمة إلا ربع، وتحت طلب».

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