"إهانة الشيطان"..ما هى قصة رمى الجمرات؟

تأهبت منشآت الجمرات فى مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لرمى الجمرات ومجهزة بمشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج فى أداء المناسك.



ورمي الجمرات من الشعائر الواجبة على الحجاج، والغرض منها هو إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهار مخالفته.



وجاء في السيرة أن النبي إبراهيم عليه السلام جاءه إبليس، ليصده عن ذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، فرماه بسبع حصوات في هذه الأماكن التي يقوم الحجاج فيها برمي الجمرات.



وفي مِنى يرمي الحجاج الجمرات الثلاث اليوم والسنة، أن يبدأ بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى "العقبة"، يرمي كل واحدة بسبع حصوات، قائلًا مع كل رمية: "بسم الله، والله أكبر رغمًا للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن".