الزمالك يقترب من التعاقد مع رامون دياز

أكدت قناة "TYC SPORTS" الأرجنتينية أن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب بيراميدز المصري السابق، اقترب من تولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الموسم المقبل، حيث توصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك.



وأكدت التقارير الأرجنتينية أن دياز اتفق مع مسئولي الزمالك على تقاضي 2 مليون يورو كراتب سنوي، وهو نصف الراتب الذي كان يتقاضاه مع بيراميدز.



وأشار إلى أن دياز سيتمسك بجهازه المعاون حال تدريبه الزمالك، والمكون من 7 مساعدين.



بينما أكدت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن الزمالك تواصل مع دياز بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي.



وأشارت إلى أن مسئولي الزمالك يثقون في قدرة دياز على تحسين نتائج الفريق وإعادة الثقة للاعبين، بسبب النجاحات التي قدمها من قبل مع بيراميدز، ونجاحه في احتلال المركز الثالث بالدوري المصري، والتأهل للمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية.



وتولى دياز (59 عاما) تدريب بيراميدز لمدة 3 أشهر، حيث خاض الفريق معه 13 مباراة ببطولة الدوري المصري، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة وحيدة.



واختتم الزمالك منافسات الدوري المصري في المركز الثاني برصيد 72 نقطة خلف الأهلي المتوج باللقب بـ80 نقطة.



ويفتتح الزمالك مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ديكيداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ64، قبل خوض الإياب يوم 23 أغسطس.