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مصر

كيف أدارت الحكومة كارثة تفجير "معهد الاورام" في 5 أيام

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 49 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

كيف أدارت الحكومة كارثة تفجير "معهد الأورام" فى 5 أيام؟، من خلال رصد دقيق اعده فريق النشرة لكافة الوزارت المعنية اتضح أن وزارات الحكومة أداروا أزمة كارثة تفجير معهد الأورام الذى راح ضحيته 23 شهيدا ونحو 50 مصاباً، عبر 23 بياناً رسمياً بدأته جامعة القاهرة فى تمام الساعه 12 و10 دقائق اى بعد الحادث بـ30 دقيقة، وانتهى ببيان وزارة الداخلية الذى كشف كواليس الحادث ومنفذ التفجير وكل أطراف الخلية التى تنتمى لحركة حسم الاخوانية الارهابية.


وعلى الرغم من ضيق الكثير من الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا من التغطية الاعلامية للحادث والتى كانت متأخرة وضعيفة، لكن من خلال الرصد وجدنا  أنه لا تعارض فى البيانات واعداد الضحايا نظراً للتوقيتات الزمنية، لكن الأزمة التى كانت واضحة هى عدم التنسيق بينهم فيمن يصدر ومن ينتظر كى لا تختلط الأوراق.

◄ ليسوا ملائكة.. وزيرات الحكومة يعزين شهداء الأورام فى حفل جنيفر لوبيز بالعلمين
طلت وزيرات الحكومة باستثناء الصحة والبيئة والثقافة، بزي أبيض خلال حفل الفنانة جينيفر لوبيز فى العلمين الجديدة، وكأنهم فى نزهة دون مراعاة لمشاعر الموتى أو حتى من ظل مصاب حتى الآن، ربما لم يفجعهم مشهد الأطفال بعد الحادث الإرهابي ما جعل قلوب المصريين تنخلع وذهبوا للاستمتاع بسهراتهم وحفلاتهم، بل والأكثر من ذلك أنهم من نشروا تلك الصور بأنفسهم وهو ما آثار استياء ملايين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

◄ خطأ فى اسم مواطن مصري يدخله السجن فى السعودية
تدخلت وزارة الهجرة لحل أزمة المواطن المصري بالسعودية (م. أ. ك)، والمتمثلة في عدم الإفراج عنه بعد قضائه للعقوبة الموقعة عليه وهي السجن 6 أشهر، بالرغم من استيفاء جميع الأوراق الخاصة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تواصل أسرة المواطن المصري مع الوزارة.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم ، اتصالات مكثفة بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والقنصلية المصرية بالمملكة، للوقوف على طبيعة المشكلة، واتضح أن هناك خطأ باسم المواطن المصري قد وقع اثناء إجراءات الإفراج عنه مما تسبب في توقف هذه الإجراءات ونتج عن ذلك مكوثه في السجن بعد مدة الحبس المقرر له، وبعد الوقوف على طبيعة الخطأ وجهت السفيرة نبيلة مكرم بضرورة التأكد من اسم المواطن المصري وسرعة الإفراج عنه، بعدما اتضح هذا الخطأ، وبناء على هذا التحرك، اتخذت السلطات السعودية المختصة قرار بالإفراج عن المواطن المصري (م. أ. ك) بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة به، ويمكنه الآن العودة إلى أسرته في مصر والكائنة بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية.

◄ 300 واعظة تتدربن على السوشيال ميديا فى الأوقاف.. ما القصة؟
أعلنت وزارة  الأوقاف عن تدريب 300 إمام وواعظة وإدارى على دورات السوشيال ميديا والحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

◄ ماذا تعرف عن "وادي السبوع" بقرية النوبة فى أسوان؟
وادي السبوع ، أو وادي الأسود (يسمى كذلك نسبة إلى طريق الكباش المؤدى إلى المعبد) ، هو أحد موقعين لمعابد المملكة المصرية الحديثة في النوبة السفلى بما فيها معبد لـرمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشر. أول معبد بناه الفرعون أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر و قام رمسيس الثاني بترميمه فيما بعد. في الجزء الأول من المعبد تقع غرفة تعبد صخرية (حوالي 3 متر في 2 متر) يواجهه صرح مبنى من الطوب و فناء و قاعة نصف مرسومة. ربما خصص المعبد لعبادة نسخة نوبية من الإله حورس لكن تم تغيير المعبود فيما بعد ليصبح الإله آمون. خلال حكم العمارنة تم تشويه صورة الإله آمون و لكنرمسيس الثانى قام بإعادة رسمها فيما بعد و قام أمنحوتب الثالث بتوسيع المعبد عن طريق إضافة بعض الأعمال البنائية أمام الصرح. 

فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

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