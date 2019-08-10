المترو: تكثيف أعمال النظافة بالمحطات فى الخطوط الثلاثة

تكثف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق وجود عمال النظافة داخل المحطات في الخطوط الثلاثة للمترو، وذلك في إطار حرص الشركة على ضرورة توفير خدمة مميزة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وتكثف شركة مترو الأنفاق، من وجود العمال في صالات المحطات، وذلك لضبط عملية تهرب المواطنين من دفع قيمة التذكرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لفرض السيطرة الكاملة على المرفق ومنع وجود أى مخالفات من الموطنين تنتج عنها خسائر للمرفق.



وشددت شركة مترو الأنفاق من وجود الشرطة النسائية على المحطات، وذلك لعدم وجود أي مضايقات للفتيات خلال استقلال المرفق، خاصة مع تردد عدد ضخم من المواطنين على المرفق خلال عيد الأضحى.