مصرع مزارع غرقًا فى ترعة بقنا

لقي مزارع مصرعه، اليوم السبت، وذلك بعد غرقه في ترعة بمركز فرشوط، شمال قنا، أثناء قيامه بري الأرض الزراعية الخاصة به، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكان اللواء مجدى القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده مصرع عبدالراضي جاد الكريم عبد الله، 60 عاما، مزارع، بعد غرقه في ترعة أثناء قيامه بري الأرض.



وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة من داخل الترعة، وتمكنت من انتشالها بمساعدة الأهالي، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.