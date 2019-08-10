ضبط لحوم ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بإشراف اللواء مجدي قمري، مدير الأمن، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 500 كيلو مكرونة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة لجنة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ببدر، وتم تحرير محضر ضبط دفتري رقم 7 لسنة 2019 ومحضر جنحة رقم 248 لسنة 2019 بمخالفة القانون 10 سنة 66 والقانون 281 لسنة 94 بشأن قمع الغش والتدليس.



كما تم تحرير 37 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات متغيرة بنواحي كوم حمادة والمحمودية وبدر وإيتاي البارود وإدكو وأبو المطامير.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.