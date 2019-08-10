الصحة تدفع بـ2237 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالتجمعات

تبدأ وزارة الصحة والسكان غدًا تطبيق خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث ستدفع بـ2227 سيارة لتوزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، كما تم تخصيص 950 سيارة منها لنشرها على الطرق السريعة والصحراوية بجميع محافظات الجمهورية.



كما قامت بتكثيف وجود الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.



كما قامت بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من وجود الأطباء والفريق الطبى خلال أيام العيد، إلى جانب منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، خاصة أقسام "الطوارئ"، "الرعايات المركزة"، "الحروق" و"السموم".