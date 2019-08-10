رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج البعثات الثلاثة (فيديو)

قال وزير الري، رئيس بعثة الحج، إن البعثة تعمل على متابعة الحجاج المصريين لحظة بلحظة منذ تصعيدهم من مكة المكرمة وصولا إلى جبل عرفات، موضحا انعقاد غرفة عمليات رئيسة لمتابعة حجاج البعثات الثلاثة: السياحة والداخلية والتضامن.



وأشار رئيس البعثة إلى نجاح خطة تصعيد حجاج البعثات الثلاثة الذين يصلوا إلى 76 ألف حاج، لافتا إلى استمرار تفويج الحجاج من مكة إلى عرفات حتى الثالثة صباحا، وقد لقى هذا الموسم تعاون بين البعثات الثلاثة وعمل البعثة كفريق واحد مما سهل مهمة البعثة الرسمية، كما أن هناك تحسن كبير في الخدمات المقدمة للحجاج على عكس السنوات الماضية؛ مما يعطي مبشر بالتقدم في تنظيم الحج المصري.



وأوضح رئيس البعثة أن الحجاج الذين انتشر فيديو الخاص بهم على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعاقدوا مباشرة مع المطوف السعودي، وتأخر المطوف السعودي في إرسال الأتوبيسات لنقلهم من مكة المكرمة إلى جبل عرفات، وبالرغم من التحذيرات التي أطلقتها البعثة قبل بدأ الموسم محذرة من التأشيرات الفردية وخطورتها، موضحا أنه بالرغم من عدم تبعيتهم لأي من البعثات الثلاثة إلا أن البعثة قامت بالتدخل مع السلطات السعودية والموسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وتم حل الأزمة، وتم إرسال أتوبيسات إليهم لنقلهم، وتم تسكينهم في الساعة الثالثة فجرا، وقد اطمأنت البعثة على أحوالهم، داعيا الله بأن يحفظ شعب مصر ويحفظ القيادة السياسية.