نجوم الفن يؤدون مناسك الحج (صور)

يؤدي عدد كبير من الفنانين فريضة الحج في الأراضي المقدسة هذا العام، وحرص كثير منهم على نشر صورهم وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه على (انستجرام) فيديو له في الحرم المكي، وعلّق: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك".



ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري عبر حسابه على (انستجرام) فيديو في أنحاء المدينة المنورة، وعلّق: "كل سنه وأنتم طيبين من أطهر مكان في العالم المدينة المنورة.



أمال حجازي

نشرت الفنانة أمل حجازي عبر حسابها على (انستجرام) صورة لها مرتدية ملابس الإحرام، وعلّقت "الانطلاق الليلة إلى جبل عرفة #حج_برور_سعي_شكور.





أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق عبر حسابها على انستجرام صورة لها بملابس الإحرام، وعلقت: "اللهم إني أشهدك قبل يوم عرفة إنني لا أحب قطع الأرحام ولا فراق الأصدقاء والأحباب، ولكنك خلقت نفسي لتهذبها لا لتعذبها!.. فو الله ما فارقت أحدا كرها أو حقدا إنما فارقت من وضعوني في غير قدري وأذوني وظلموني وخانوا عشرتي.. ووحدك تعلم ما في النفوس إنك تعلم وأنهم لا يعلمون، وكفا بالله شهيدا.. اللهم بلغنا يوم عرفة.. وارفعنا عن من يؤذينا أو يكرهنا".



ومن المقرر أن يبيت الحجاج في مزدلفة، حيث يجمعون الجمرات التي يلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة.