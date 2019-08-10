حتاته: الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في نظافة السكة الحديد

هنأ المهندس رفعت حتاته رئيس مجلس إدارة شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، العاملين في الشركة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، مؤكدا على أن الشركة بذلت قصاري جهدها لتوفير كافة إحتياجات الشركة وتوفير مطالب العمال.



وأضاف "حتاته" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من الحصول على الثقة الكاملة من قيادات وزارة النقل وذلك بفضل الإجتهاد فى العمل والحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.



وأشار رئيس الشركة، إلي أن الأرباح التى حققتها الشركة خلال الأيام الماضية ساهمت في رفع رواتب العمال بصورة أسهل وهو ما سيكون له مردود إيجابي خلال الفترات المقبلة على المرفق.