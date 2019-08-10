السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بعيد الأضحى المبارك

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وجاء نص البرقية كالتالي: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين في الخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

