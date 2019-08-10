وثيقة بريطانية تكشف فشل لندن في حماية حدودها البحرية بعد تنفيذ "بريكست"

كشفت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، عن خطر كبير سيهدد المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقالت الصحيفة إنه وفقًا لوثيقة تم الحصول عليها فإن بريطانيا تعاني بالفعل من نقص في الموارد، والخروج من الاتحاد الأوروبي لن يمنع صيادي الأسماك الأوروبيين من استغلال المياه البريطانية ومواردها.



وأضافت أن المملكة لن تتمكن من منع الصياديين الأوروبيين من استغلال المياه البريطانية، وفقًا لبريد إلكتروني تم تسريبه.



وتكشف الرسالة الإلكترونية الصادرة عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، أن لدى بريطانيا 12 سفينة فقط لتغطية مياه المملكة المتحدة، تقول: "في هذه المرحلة، هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كفاية التطبيق في أي صفقة لأن لدينا 12 سفينة تحتاج إلى مراقبة مساحة ثلاثة أضعاف حجم مساحة المملكة المتحدة".



يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أو بدون اتفاق في 31 أكتوبر، وفي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن إنفاق 2.1 مليار جنيه إسترليني للتخطيط لأي صفقة.