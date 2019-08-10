مركز المعلومات يكشف عن أسعار اللحوم في الاسكندرية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن هناك تباين في أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية وسجلت محافظة الأسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو.



وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا لتكون محافظة الأسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا لتسجل محافظة الأسكندرية الأعلى سعرًا وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160 جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



