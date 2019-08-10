شعبة الأسماك: استقرار في الأسعار اليوم.. و"البلطي" 30 جنيهًا

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك اليوم السبت الموفق وقفة عرفات، بعد آخر انخفاض سجلته الأسعار بداية الأسبوع الماضي بسبب تراجع الطلب.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر السمك الفيليه البلطى سجل سعرا بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض بين 50- 64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.



وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 50 - 58 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200- 310 جنيهات.