الإحصاء: واردات مصر من السلع الاستراتيجية تتخطي ملياري دولار خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من السلع الاستراتيجية تخطي ملياري دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019، حيث تنوعت تلك السلع ما بين قمح وذرة وفول بأنواعه.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن واردات القمح ارتفعت إلي 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 141 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات المصريين من فول عريض إلي 189.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 103.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 85.8 مليون دولار خلال عام.



بينما تراجعت واردات الذرة إلي 715.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 795.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بإنخفاض قدره 79.7 مليون دولار، كذلك تراجعت واردات العدس من 24 مليون دولار إلي 22.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.