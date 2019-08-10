الأعلى للإعلام يصدر تقريره السنوي الثاني الأسبوع المقبل

قال أمين المجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم، إن المجلس سوف يصدر تقريره السنوي الثاني عن الإعلام في مصر، خلال الأسبوع المقبل بعد اجتماع هيئة المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد والتصديق عليه.



وأشار سليم، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن جميع لجان المجلس رصدت أدائها خلال العام الماضي لتضمينه التقرير، حيث أن جزء كبير من التقرير متمثل في تحديد نشاط المجلس ولجانه المختلفة على مدار العام.



وأوضح أن لجنة الشكاوى سوف تستعرض أبرز الشكاوى التي تم إحالتها إليها، والآليات التي اعتمدت عليها في التحقيق، لتقدير حجم العقوبة الموقعة الى الوسيلة الإعلامية جراء مخالفتها، مضيفا أن لجنة الدراما هي الأخرى سترفق تقريرها عن الشاشات خلال شهر رمضان الماضي، والذي يتضمن توصيات مرشدة للمنتجين والكتاب، خلال الأعمال المقبلة حرصا على تطوير الدراما وتلافي سلبياتها.



فيما أكد جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام والمكلف بكتابة تقريره الثاني، أن التقرير سوف يتضمن تحليلا لكافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وحتى مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بجانب تحديد نسب الانتشار وحجم التوزيع لكل وسيلة إعلامية.



وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه سيتم إرفاق بابا كاملا عن حريات الرأي والتعبير وتحليلا لمقالات الرأي في الصحف المصرية، في خطوة من المجلس لقياس حجم الحريات المتاحة للوسائل الإعلامية وآلية استغلالها.