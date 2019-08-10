رسميًا.. تعيين سمير محمود عثمان رئيسًا للجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة تعيين سمير محمود عثمان رئيسًا للجنة الحكام خلفًا لعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة السابق.



وقال سمير محمود عثمان، منذ أيام، خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير، وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا: "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".



وأكد سمير عثمان أنه في حالة توليه رئاسة لجنة الحكام فإنه سيعمل أيضًا على وجود وجوه جديدة وشابه من الحكام، لأن لابد من وجود حكام مصريين شباب يديرون المباريات في بطولتي الدوري والكأس، مضيفًا بأنه سواء تولى رئاسة لجنة الحكام أو تم إسنادها لغيره فلابد من أن يكون هناك دعم كبير من اتحاد الكرة للجنة الحكام.

