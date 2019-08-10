التموين: رفع حالة الطوارئ وغرف عمليات وإلغاء الإجازات للموظفين أول أيام العيد

ترفع وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا، أول أيام عيد الأضحى المبارك حالة الطوارىء وتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف عمليات فرعية بمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات لتلقي الشكاوي والعمل علي حلها والغاء الاجازات للمفتشين التموين.



وقال مدير عام الادارة العامة للمنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخليةالمهندس عبد المنعم خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه غدا سيتم تشكيل فريق عمل من مفتشي التموين والطب البيطري ومباحث التموين لشن حملات موسعة على الأسواق المحلية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمجمعات الاستهلاكية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للتاكد من توفير جميع انواع واصناف اللحوم الحية والطازجة والمجمدة والمبردة باسعار مخفضة ومنع التلاعب في السلع وضبط السلع المغشوشة والمجهولة المصدر.



وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل بدءا من وقفة عيد الاضحي بالامس وحتي اول وثاني وثالث ورابع ايام عيد الاضحي المبارك لتلقي الشكاوي المواطنين على رقم 27957532 والعمل على ازالة الشكاوي وحلها فورا.